سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في مصر في تعاملات اليوم الثلاثاء، ويبحث عنه الكثير من المتابعين وخاصة التجار والمستثمرين، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

استقرار الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في مصر، صباح اليوم الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، بشاشة البنك المركزي، والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، 18.51 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

وفي بنك مصر، سجل الدولار نفس أسعار التداول في البنك الأهلي المصري.

كما ظل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، عند 18.53 جنيه للشراء، و18.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 20.16 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى مستوى 19.81 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، مقابل 19.94 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، هبط سعر اليورو إلى 19.83 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، مقابل 19.98 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، استقر سعر اليورو عند 20.05 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 24.16 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار الريال السعودي

بقي متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي، عند 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

وتكررت نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي)، وظل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.03 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

كما لم يتغير متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، ليبقى عند 60.60 جنيه للشراء، و60.96 جنيه للبيع.