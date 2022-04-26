تعرف على تردادت قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 الجديدة في رمضان، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، في هذا المقال جميع ترددات قنوات واذاعات القرآن الكريم، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين لسامع صوت القرآن الكريم في شهر رمضان، وبعد كثرة البحث عن ترددات هذه القنوات عبر محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

تعرف على تردادت قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 الجديدة في رمضان

تحديث ترددات قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022

وبدأت جميع قنوات وترددات القرآن مؤخراً في تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات، لذلك نقدم لكم التردد الجديد لجميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022.

تعرف على تردادت قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 الجديدة في رمضان

1- قناة الحياة والناس

تردد 12206-27500-V

2- قناة إثراء HD

تردد مشرق عربي 11054-27500-V

3- قناة السعودية للقرآن الكريم HD

12284-27500-V

SD 12149-27500-H

4- قناة طيبة قرآن

تردد 12186-27500-H

تردد HD بإسم Tarteel 12562-27500-H

تعرف على تردادت قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 الجديدة في رمضان

5- قناة العفاسي

تردد 10727-27500-H

6- قناة مكة

تردد 12399-27500-V

7- قناة Al-Majd3

تردد 12054/27500/V

8- قناة QURAN

تردد 11178-27500-H

9- قناة فضة قرآن

تردد 12054-27500-V

تعرف على تردادت قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 الجديدة في رمضان

10- قناة أهل القرآن

تردد 12399-27500-V

11-قناة رسالة الإسلام

تردد 11333-27500-H

12- إذاعة قطر للقرآن الكريم

تردد 10719-22007-V

13- إذاعة الكويت للقرآن الكريم

تردد مشرق عربي فقط 11055-27500-V

14- إذاعة الشيخ زايد للقرآن الكريم

تردد 12322-30000-V

تعرف على تردادت قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 الجديدة في رمضان

15- إذاعة الشارقة للقرآن الكريم

تردد 11012-27500-V

16- إذاعة صوت الإسلام من الدوحة

تردد 10970-27500-V

17- إذاعة فلسطين للقرآن الكريم

تردد 12645-27500-H

18- راديو القرآن الكريم من أبوظبي

تردد 12225-27500-H

19- إذاعة نداء الإسلام

تردد 12149-27500-H

تعرف على تردادت قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 الجديدة في رمضان

20- إذاعة Holy Quran

تردد 12149-27500-H

21- إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان

تردد 12111-27500-H

22-إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

تردد 11765-27500-H

23-إذاعة القرآن الكريم من عمان الأردن

تردد 10930-27500-H.