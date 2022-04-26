تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان، حيث يبحث عنه الكثير من المهتمين، وبعد كثرة البحث عنه من المتابعين، قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان 2022

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل دائم على تقديم كافة التحديثات بخصوص ترددات القنوات المختلفة، وهذا المقال نخصصه لتردد قناة أم بي سي الجديد2022.

تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان 2022

نبذة عن قناة أم بي سي

وانطلقت القناة عام 2019 ومقرها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتصدر القناة المراكز العالية من خلال تقديم محتوى مميز منحها ذلك عددًا كبيرًا جدًا من المشاهدات في وقت قياسي.

تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD