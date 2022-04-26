موعد صلاة العيد في الجزائر 2022 وتوقيت الصلاة في الجزائر 2022 .. عطلة وإجازة العيد

موعد صلاة العيد في الجزائر 2022 وتوقيت الصلاة في محافظات الجزائرية 2022 ، وحرص فريق فلسطين اليوم على وضع الإجابة كاملة في هذه المقالة في ظل استمرار عمليات البحث الواسعة من قبل جميع المواطنين الجزائريين على محركات البحث حيث بدأ السكان في التجهيز لاستقبال العيد عبر تزين الشوارع والطرقات بالإضاءات والورود وشراء الملابس والحلويات .

وقد عكف فريق الموقع على وضع موعد صلاة العيد في الجزائر 2022 وتوقيت الصلاة في محافظات الجزائرية 2022 مع وضع ابرز التهاني بالعيد للأهل والأصدقاء في ظل عمليات البحث المستمرة والمتواصلة من قبل الجزائريين على محرك جوجل ، وعن التفاصيل فندعوكم إلى استكمال قراءة المقالة حتى النهاية .

موعد صلاة العيد في الجزائر 2022

وبحسب الدراسات والبيانات الفلكية فإن يوم الأحد المقبل 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك) ، وفيما يلي رسائل تهنئة العيد للأهل والأصدقاء .

توقيت صلاة العيد في الجزائر 2022

ولقد وضع لكم فريق الموقع تفاصيل توقيت صلاة العيد في الجزائر 2022 ، وهي على النحو التالي: موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الجزائر العاصمة – الساعة 06:08 دقيقة صباحا، وموعد صلاة عيد الفطر 2022 في جيجل – الساعة 05:57 دقيقة صباحا

ثانيا: وفي التوقيت الثاني ، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المسيلة – الساعة 06:04 دقيقة صباحا، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في سيدي بلعباس – الساعة 06:26 دقيقة صباحا

ثالثًا: في التوقيت الثالث، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في وهران – الساعة 06:25 دقيقة صباحا، وموعد صلاة عيد الفطر 2022 في قسنطينة – الساعة 05:55 دقيقة صباحا

رابعًا: في التوقيت الرابع، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في غرداية - الساعة :06:13 دقيقة صباحا، وموعد صلاة عيد الفطر 2022 في بوسعادة – الساعة 06:06 دقيقة صباحا.

عطلة العيد في الجزائر 2022

رسائل تهنئة بعيد الفطر2022

وفي هذه السطور نشرنا لكم ابرز رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأهل والأصدقاء وتوجد الكثير من رسائل التهنئة بالعيد المتنوعة والمختلفة، ولكن من خلال النقاط التالية وهي على النحو التالي: أولاً: كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع. ثانيًا: كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

ثالثًا: في الرسالة الثانية ، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم. رابعا: العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

خامسًا: كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة، والأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

سادسًا: وفي الرسالة السادسة حول تهنئة عيد الفطر ، عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات، لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.