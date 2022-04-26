طريقة تمويه الجيش الروسي لصواريخه ودباباته !

كشف مصدر مطلع أن منفذي العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يستخدمون نوعا جديدا من التمويه لتخفيض البصمة الحرارية والرادارية للآليات العسكرية.

وأوضح أنهم يستخدمون مادة اصطناعية جديدة لتكسية الآليات العسكرية، مشيرا إلى أن الكساء الجديد يعزز قدرة الدبابة، مثلا، على التخفي عدة مرارات من أجل تجنب الرصد من قبل أجهزة المراقبة، وبالأخص طائرات الاستطلاع.

وذكر أن النوع الجديد من التمويه يستخدم لزيادة تخفي صواريخ "إسكندر" ودبابات "تي-90إم".

وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ولم تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما شرعت في تنفيذ العملية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.