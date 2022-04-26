طالع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أبريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، حيث شهدت الأسعار تراجعاً مع استمرار غلق الأسواق العالمية للمعدن الأصفر.

وكان المعدن النفيس قد سجل عالميًا خسائر أسبوعية بلغت 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، عند نحو 1.156 ألف جنيه (62.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ووفق موقع "أسعار الذهب اليوم"، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في مصر اليوم، عند نحو 1.011 ألف جنيه (54.39 دولار).

فيما ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند نحو 866.93 جنيه (46.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 674.27 جنيه (36.26 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 577.94 جنيه (31.08 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 433.46 جنيه (23.31 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى نحو 35.948 ألف جنيه (1933 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 8.091 ألف جنيه (435.16 دولار).