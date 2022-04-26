طريقة تحضير المعمول السعودي في عيد الفطر 2022

يعد المعمول من أشهى أنواع الحلويات المنتشرة في العالم العربيّ، والتي تتميّز بطعمها الحلو، وقوامها الهش، هذا بالإضافة إلى حشواتها المتعددة، والتي قد تكون عجينة التمر أو المكسرات المختلفة حسب الرغبة، حيث يرتبط إعداد هذا النوع من الحلويات بالأعياد الدينيّة بشكل خاص، ومن الجدير بالذكر بأن كل دولة تتميز بأسلوبها وبطريقتها في إعداد المعمول، وفي هذا المقال سوف نوضّح لكم كيفيّة إعداده على الطريقة السعودية.

المكوّنات:

كوبان وربع الكوب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات، والمنخل.

ملعقة صغيرة من مسحوق البايكنج باودر. رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم. نصف كوب من السكر الأبيض البودرة الناعم.

نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة.

ربع كوب من السمنة النباتية، أو الحيوانية حسب المتوفر.

بيضة واحدة كبيرة الحجم، وعلى درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا السائلة. م

كوّنات الحشو كمية من عجينة التمر الطرية.

رشة من مسحوق القرفة بحسب الذوق.

للتزيين:

كمية من السكر الأبيض البودرة.

طريقة التحضير تحضير عجينة المعمول، وذلك من خلال مزج كافة المكوّنات الجافة مع بعضها البعض في الوعاء الخاص بالعجانة الكهربائية، والتي تشمل الطحين الأبيض، البايكنج باودر، وكافة أنواع البهارات، هذا بالإضافة إلى السكر.

تركيب القطعة الخاصة بالعجن، وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لبضع ثوانٍ وذلك حتى تختلط المكوّنات الجافة مع بعضها البعض.

إضافة السمنة النباتية، بالإضافة إلى كمية الزبدة اللينة إلى الخلاط مع المكوّنات الجافّة، وتشغيله على سرعة متوسّطة، وذلك حتى يتحول المزيج إلى ما يشبه الرمال الرطبة.

خفق البيضة في وعاء عميق مع كمية الفانيلا السائلة، ومن ثم إضافة المزيج إلى العجينة، مع الاستمرار في العجن لغاية الحصول على عجينة متماسكة نوعاً ما وطرية في ذات الوقت.

وضع العجينة الناتجة على منضدة المطبخ، وعجنها باستخدام اليدين خمس مرات، وذلك حتى تتماسك العجينة بشكل كامل.

تحضير الحشوة، وذلك من خلال رش القليل من القرفة فوق عجينة التمر، وعجنها باستخدام اليد حتى تختلط جيداً.

البدء بحشوة العجين، وذلك من خلال أخذ كمية من العجينة وبسطها على كفة اليد، ومن ثم أخذ كمية من التمر وتكويرها، وحشوتها داخل العجينة، ومن بعدها إغلاق العجينة المحشية على شكل كرة.

من الجدير بالذكر أنّ حجم العجينة المشكّلة يجب أن يتناسب مع حجم القالب المستخدم، وذلك للحصول على شكل جميل ومتناسق، كما يجب الحرص على أن لا يتم العجن بشكل كبير حتى لا يؤثر ذلك على هشاشة العجينة عند عملية الخبز.

رشّ القالب الخاص بالتشكيل بالقليل من الطحين الأبيض، وذلك للحرص على عدم التصاق العجينة فيه، حيث يجب وضع العجينة المحشية في القالب، ومن ثم ضربه عل طرف الطاولة مع الحرص على وضع كف اليد تحت القالب حتى لا تقع المعمولة على الأرض.

يشار إلى أنه لا يجب رش القوالب بالطحين في كل مرة يتم تشكيل العجين فيها، بل يجب وضعها عند الحاجة، وعند الإحساس بأنّ العجينة بدأت تلتصق بالقالب.

ترتيب المعمول المزخرف في صينيّة الخبز، مع الحرص على جعل مسافة مناسبة ما بين كل حبة وأخرى. وضع الصينية في الفرن المسخّن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، وخبزها لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة وخمس وعشرين دقيقة، وذلك حتى تنضج، وتصبح ذهبية اللون.

ترك المعمول الجاهز في الصواني حتى يبرد، ومن ثم نقله إلى طبق التقديم ورشّه بالقليل من السكر البودرة، حيث يؤكل مع فنجان من القهوة العربيّة.