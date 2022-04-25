راصد جوي يتنبأ بالحالة الجوية المتوقعة في أول أيام عيد الفطر السعيد

تنبأ الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الإثنين، بطبيعية الحالة الجوية المتوقعة في أول أيام عيد الفطر السعيد 2022.

وقال الراصد العلامي عبر صفحته في موقع "الفيس بوك" بشكل أولي.. طقس ربيعي معتدل/دافئ يوم الإثنين المقبل (قد يكون أول أيام عيد الفطر)".

وأضاف:" وسيكون الجو حار بشكلٍ لافت في اليوم التالي ثاني أيام عيد الفطر".

وبشأن طبيعية الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، قال العلامي :"اعتباراً من يوم غدٍ وحتى الجمعة يكون تركيز الغبار في الجو خفيفاً، لكن هناك مؤشرات لكتلة خماسينية مساء الجمعة ويوم السبت وتزداد معها مجدداً نسب الغُبار والأتربة بالجو".

وتشهد الحالة الجوية خلال الفترة الحالية أجواء غائمة جزئية إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



