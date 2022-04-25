أسعار كحك عيد الفطر 2022 في مصر

اكتظت محال الحلويات في مصر بأنواع مختلفة من كحك العيد لعام 2022، والذي تختلف أسعاره من متجر لآخر.

أسعار كحك العيد في مصر

وتقوم بعض متاجر توزيع وصناعة الحلويات الشهيرة بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على علب كحك العيد، كما توفر بعض المتاجر أصناف أكثر من تلك المعتادة صاحبة الشعبية الكبيرة في السوق، ما يجعلها في متناول الجميع.

وتمنح حلوى العيد المناسبة نكهة مختلفة وتضفي مزيدا من البهجة والمتعة على جلسات الأقارب والأصدقاء، لكنها تضيف أيضا المزيد من الكيلوجرامات للجسم، فما هي السعرات الحرارية في كحك العيد؟.

وتتفاوت أسعار كحك العيد في مصر طبقا لنوعه ومكوناته، وطبقا أيضا للمحل الذي يقوم ببيعه، وأيضا تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

ويقول حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن صناعة الكحك والحلويات عاده مصريه قديمة جدا ارتبطت بعيد الفطر المبارك، محذرا من الإسراف ي تناوله للكبار.

وأضاف عبدالرحمن أن صناعة الكحك والحلويات عادة ما تتسبب في استخدام كميات كبيرة من القمح ،وحسب قوله" صناعة رغيف الخبز أولى من صناعة الكحك والحلويات"

أسعار الكحك المشكل:

الكحك الملبن بسعر 90 جنيها.

الكحك المكسرات بسعر 100 جنيه.

الكحك الساده بسعر 105 جنيهات.

أسعار البسكويت:

البسكويت السادة بسعر 90 جنيها.

بسكويت نشادر بسعر 90 جنيها.

بسكويت برتقال بسعر 90 جنيها.

البسكويت الشوكولاتة بسعر 100 جنيه.

بيتي فور سادة بسعر 90 جنيها.

البيتي فور الشوكولاته بسعر 100 جنيه.

أسعار الكحك والبيتي فور المجهز بالسمن البلدي:

تزيد أسعار كحك العيد بالنسبة للأصناف المجهزة والمخبوزة بالسمن البلدي وفق معروضات المحلات:

الكحك الملبن بسعر 105 جنيهات.

الكحك المكسرات بسعر 115 جنيها.

الكحك السادة بسعر 115 جنيها.

البسكويت السادة بسعر 105 جنيهات.

الغريبة السادة بسعر 115 جنيها.

الغريبة المكسرات بسعر 130 جنيه.

البيتي فور السادة بسعر 105 جنيهات.

البيتي فور الشوكولاته بسعر 115 جنيها.

المعمول بسعر 100 جنيه.

الكيلو المشكل 105 جنيهات.