الاحتلال يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان

قالت مصادر عبرية، مساء اليوم الإثنين " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل إنارة على الشريط الحدودي اللبناني بعد رصد حركة مريبة في المنطقة".

وأضافت المصادر:" أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتمشيط المنطقة، على ما يبدو محاولة تهريب".

وفي سياق منفصل، قالت قناة كان العبرية "إن فرقة الجليل قررت فرض "حظر خروج" محدود لبعض قادة الوحدات، بعد تقديرات في الكيان زعمت فيها أن إطلاق الصواريخ من لبنان أمس، نفذه نشطاء يتبعون لحماس، بتوجيه من قيادة الذراع العسكري في الخارج.

وأشارت القناة العبرية إلى أن قيادة المنطقة الشمالية يستعدون لاحتمال تجدد إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، وإذا حدث ذلك فمن المتوقع أن يكون الرد هذه المرة أكثر تركيزا ضد فرع حماس هناك، الذي يُزعم أنه نفذ إطلاق الصواريخ أمس.

يذكر أن جيش الاحتلال، قد أعلن على لسان المتحدث باسمه، أمس الأحد، عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة شلومي، سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم تفعيل أي إنذار في المنطقة". وفق زعمه.