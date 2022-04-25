افضل فطور صحي للصائم رمضان 2022

أفضل غذاء أفطار صحي في رمضان 2022، يشرع الكثير من الصائمين خاصة من يبحث عن جودة وصحة الطعام في شهر رمضان، ويحاول البعض تجنب الطعام الغير الصحي، وتفضيل الطعام الصحي ذات الوجبات المفيدة للصحة والجسم، وبعد رصد فريق الموقع "فلسطين اليوم"، لعمليات بحث من قبل العشرات عن أفضل أفطار غذائي صحي يفضل تناوله واعداده وتقديمه على مائدة الطعام في شهر رمضان 2022، فقد وضع لكم فريق الموقع في هذه المقالة، أفضل الطعام الصحي التي يوصي به الأطباء.

خاصة وأن الوجبات الصحية التي تقدم تاخذ عدة طوابع من حيث مكونات أعدادها، من بلد إلى أخرى، فالدول العربية تتوفر فيها خضروات يصعب توفرها في دول أخرى كـ" أوروبا".

لذلك سنقدم لكم أفضل طريقة للافطار الصحي في شهر رمضان 2022.

أفضل غذاء أفطار صحي في رمضان 2022

يفضل أن يكون الإفطار على شرب الماء (لتعويض نقص الماء في الجسم نتيجة الصيام خاصة في الأطفال وكبار السن وفي المناطق الحارة والذين يعملون الأعمال اليدوية الشاقة) والتمر (لما له من فوائد غذائية عديدة أهمها على الإطلاق إمداد الجسم بالسعرات الحرارية لإعادة شحن القوة في الجسم).

يفضل الاكتفاء بهذا القدر من الطعام أو الزيادة عليه قليلاً ثم أداء الصلاة بعد ذلك لابد من استكمال الإفطار بتمهل وبالتدريج وذلك لتحريك وعمل الجهاز الهضمي والدوري وكافة أجهزة الجسم بالتدريج وبنظام لا يخل بوظائف الأعضاء.

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أفضل غذاء أفطار صحي في رمضان 2022

وينصح الأطباء الاهتمام بشرب الحليب أو اللبن (الرايب) لما له من فوائد صحية غذائية كثيرة، بالإضافة لسهولة هضمه وتأثيره الإيجابي على الجهاز الهضمي.

وشرب العصائر الطبيعية المجهزة منزلياً، مثل عصير البرتقال أو الليمون أو الكركاديه (العناب)، ومحاولة تفادي شرب العصائر المحفوظة التي تحتوي على ألوان صناعية ومكسبات طعم ولون.

و تفادي شرب العرقسوس بكثرة.. حيث ثبت أنه من المشروبات التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

و الاهتمام بالشوربة أو مرق اللحم أو الدجاج.

والسلطة المكونة من الخضراوات الطازجة، مهمة للغاية لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن.

و تقليل استخدام الملح في الطهي.

و الخضار المطبوخ، أيضاً هام لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن، خاصة المطبوخ على البخار أو المسلوق سلقاً قليلاً (السوتيه).

و تفادي المأكولات من محلات الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

و التقليل بقدر الإمكان من المقليات (المأكولات المحمرة في الزيت المغلي).

وعدم استخدام الزيت، الذي سبق استخدامه في القلي مرة أخرى لاحتوائه على دهون ومواد ضارة بالجسم.

و ضرورة المحافظة على الطهي في الأواني الصحية.. وتفادي استخدام الأواني المصنوعة من الألمونيوم أو التيفال..

أخطاء شائعة يفعلها بعض الصائمين أثناء الإفطار الرمضاني:

1- شرب الماء أو السوائل والعصائر أو المياه الغازية بكثرة أثناء الإفطار.

2- الإسراف الشديد في أكل الحلوى والتمر بدواعي نقص السكر الشديد في الدم.

3- التهام كميات كبيرة من الأطعمة دفعة واحدة..

4- أكل المخللات وكثرة الملح في الطعام مما يسبب عبأ شديد على الكلى والجهاز الهضمي.. وزيادة الشعور بالعطش أثناء الصيام.

5- شراء وتناول الأغذية المجهزة في المطاعم، دون التأكد من سلامتها الغذائية.

6- الإسراف في أكل اللحوم والدواجن مما قد يتسبب في حدوث مشاكل في الكبد أو الكلى أو المفاصل (مثل داء النقرس).

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طعام

السلطة المكونة من الخضراوات الطازجة، مهمة للغاية لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن. تقليل استخدام الملح في الطهي. و الخضار المطبوخ، أيضاً هام لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن، خاصة المطبوخ على البخار أو المسلوق سلقاً قليلاً (السوتيه).