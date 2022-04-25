مبابي يحدد الموعد النهائي لحسم مصيره

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن الموعد المقرر لإعلان الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قراره بشأن مستقبله.



وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد، على الانضمام للميرنجي مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي لن يفصح عن قراره بشأن مستقبله قبل انتهاء فعاليات الموسم الجاري، وخوض آخر مباراة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام ميتز، يوم 21 مايو/آيار المقبل.



وأضافت الصحيفة، أنه رغم كثرة الشائعات حول مستقبل مبابي وانتقاله لريال مدريد، إلا أن اللاعب أكد احترامه لسان جيرمان، ورفض الحديث عن هذا الأمر طالما أن عقده مستمر في حديقة الأمراء.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن والدة مبابي اشترطت رحيل المدرب ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع سان جيرمان.