طالع أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، وسط تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8.812 ألف دينار (60.95 دولار).

وبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.711 ألف دينار (53.33 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى نحو 6.609 ألف دينار (45.71 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.140 ألف دينار (35.56 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، بتعاملات اليوم تراجعًا إلى نحو 274.055 ألف دينار (1896 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 61.686 ألف دينار (426.67 دولار).

عالميًا، عمقت أسعار الذهب خسائرها، وهبطت أدنى 1900 دولار وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بفعل تدهور الأوضاع الصحية في الصين بسبب "كورونا" وتشديد قيود الإغلاق هناك.