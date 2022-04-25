الاحتلال يقرر فتح معبر "ايرز" أمام العمال و التجار من غزة غداً الثلاثاء

ذكرت القناة العبرية 13 مساء اليوم الاثنين أنه و بعد تقييم الوضع الامني، تقرر الليلة استئناف دخول العمال والتجار من غزة الى "إسرائيل" عبر معبر "ايرز" اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء.

و أغلقت سلطات الاحتلال صباح الأحد، معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي قطاع غزة، أمام العمال الفلسطينيين بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع.

وكان من المقرر أن يعبر مئات العمال الفلسطينيين من غزة ممن يحملون تصاريح للعمل في "إسرائيل"، إلا أن إغلاق المعبر حال دون ذلك.

ويحمل 12 ألف فلسطيني تصاريح عمل في "إسرائيل". وفي مارس/آذار الماضي، قالت حكومة الاحتلال إنها سترفع العدد إلى 20 ألفًا، وفق قناة "آي24 نيوز" العبرية.