مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية

اكتمل عقد نصف نهائي ​كأس الكونفدرالية الإفريقية​ بعد نهاية الدور الربع النهائي بتأهل كل من ​نهضة بركان​ المغربي و​أهلي طرابلس​ الليبي و​مازمبي​ الكونغولي و​اورلاندو بايرتس​ الجنوب افريقي .

وتأهل نهضة بركان على حساب ​المصري البورسعيدي​ بعد استغلاله قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حيث فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد، وخسر ذهابا بهدفين مقابل هدف.

وضرب نهضة بركان في النصف نهائي موعدا مع مازيمبي الكونغولي الذي تاهل على حساب بيراميدز المصري بالفوز عليه ايابا 2-0 وتعادلا سلبيا ذهابا .

أما أهلي طرابلس الليبي فقد تأهل الى النصف النهائي لأول مرة بتاريخه والذي جاء على حساب غريمه التقليدي الاتحاد بهدف دون رد في مواجهة الإياب بعدما تعادلا سلبيا في مواجهة الذهاب ليصطدم مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي تأهل على حساب سيمبا التنزاني بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مجموع مبارتي الذهاب والاياب.

وستقام مباريات ذهاب نصف النهائي يوم 8 مايو المقبل والإياب في 15 من الشهر ذاته.