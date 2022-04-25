الاحتلال يفرج عن الأسير بهاء سلاطنة في جنين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير المجاهد بهاء فايز حمدان سلاطنة (31 عامًا) من بلدة جبع بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير سلاطنة بعد اعتقال 16 شهرًا و24 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير بهاء سلاطنة بتاريخ 30/11/2020م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها حمل وحيازة وإنتاج سلاح، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر بهاء سلاطنة ولد بتاريخ 02/03/1991م، وهو أعزب، وله اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية قيامه بنشاطات ضد الاحتلال، وأفرج عنه من سجن رامون.