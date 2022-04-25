آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 26 أبريل 2022

نشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (26 أبريل) للراغبين بالسفر من قطاع غزة.

وذكرت الداخلية، أن السفر سيكون ل لحافلات، الخامسة، والسادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/19)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17)

ونوهت للمسافرين، بالتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما نوهت إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر هذا الرابط

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