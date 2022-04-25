بالصور الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني تواصل مشاريعها الرمضانية في سورية

نفذت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، باقة مشاريع خيرية، خلال شهر رمضان المبارك، في الساحة السورية، مستهدفةً مئات الأيتام والأسر الفقيرة.

وأوضح مدير مكتب الهيئة في سورية نديم العجوري، أنهم أنهوا توزيع كفالات الأيتام الشهرية عن شهر نيسان/إبريل الجاري للأيتام المكفولين لديهم، وأنهم يواصلون العمل بمشروع (إفطار صائم).

ولفت إلى أن مشروع الإفطار الخيري، بواقع 6 أيام، ويستهدف 1200 أسرة مسجلة لدى الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

ونوه العجوري إلى أنهم بصدد تنفيذ مشروع (كسوة العيد)، ويستهدف شريحة الأيتام المكفولين لديهم، وعدداً من أبناء الأسر الفقيرة، بهدف إدخال البسمة على وجوه الأطفال.

وبين أن جهدهم يتم بالتنسيق والتكامل مع جهات ومؤسسات خيرية متعددة، كي نضمن وصول المساعدات لأوسع شريحة من أبناء شعبنا بهدف تعزيز صمودهم.



























