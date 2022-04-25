حزب الله: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ ويشهد اليوم انحدارًا سريعًا

أكد رئيس كتلة الوفاء في مجلس النواب اللبناني وعضو حزب الله محمد رعد، اليوم الاثنين، أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى وقفة جدية وعزم أكيد ينطلق من أحقية الشعب الفلسطيني في فلسطين من البحر إلى النهر.

وفي كلمة حزب الله التي ألقاها النائب محمد رعد خلال الفعالية الافتتاحية لمؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) بالعاصمة صنعاء اعتبر أن انعقاد هذا المؤتمر في هذه اللحظة وهذا المكان له مكانة على جدية الاهتمام بالقضية الفلسطينية

وقال رعد إن: فلسطين إن كانت قوية فالأمة قوية، وباحتلالها فإن الأمة مهددة، وإن كانت تشهد انتفاضة فكل العرب والمسلمين سيدعمونها بالقوة والمساندة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مصمم على تحرير كل أرضه رغم المؤامرات.

وأضاف أن: وقفة الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني بقيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي هي وقفة نعتز ونفخر بها ونراهن عليها.

وتابع قائلا إن: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ ويشهد اليوم انحدارا سريعا على مستوى صلابة جبهته الداخلية وقدرته على مواجهة الانتفاضات الفلسطينية.

وأردف: نشد على أيديكم ونحييكم من موقعنا في المقاومة الإسلامية التي كان لها شرف التصدي للاحتلال وإلحاق الهزيمة النكراء به، مضيفا أن تجربتنا في مواجهة الكيان الصهيوني تؤكد مما لا شك فيه أن قوة العدو نابعة من توهم ضعفنا، أما عندما يشعر العدو بقوتنا وعزمنا فإنه سيتهاوى.

وأكد أن وحدة الأمة وتطلعات شعوبها رهن بوحدة الرؤية تجاه فلسطين، مضيفا ما لم تتحرر فلسطين ولم يكن هم تحريرها جامعا لجهود الأمة فإن هذه الجهود ستتعثر وستنشأ منافذ لتسلل الأعداء الطامعين بثروات أمتنا.

وقال محمد رعد: اللهاث وراء التطبيع من دول المنطقة المنهزمة مع العدو أثبت أنه لم يحقق مصلحة لأمتنا بل زاد من الاستخفاف بها

وأضاف معنيون بتوجيه الاهتمام لدعم كل حركات المقاومة الداعمة لقضية فلسطين من أجل استعادة كامل حقوقه المشروعة، متوجها باسم المقاومة الإسلامية بالتحية لكل شعوبنا الممثلة في هذا المؤتمر الذي نعتبره مدماكا لتحقيق النصر القريب إن شاء الله.

وشدد على أنه لا بد أن نلبي الدعوة لمشاركة الشعب الفلسطيني في إحياء يوم القدس العالمي يوم نهوض الأمة وإحياء قضية القدس.

وانطلقت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) الذي يستمر على مدى أربعة أيام تزامنا مع يوم القدس العالمي، بمشاركات يمنية وعربية وإسلامية تجاوزت أكثر من 60 بحث وورقة عمل.