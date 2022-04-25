مفتي الديار اليمنية: فلسطين قضية مركزية في قلوب اليمنيين وعلى رأس أولوياتهم

أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن المواقف التي يتخذها النظامين السعودي والاماراتي واضحة للعيان ومنحازة للصف الصهيوني الغاصب، لذا ينبغي على المسلمين تعزيز روح الأخوة بينهم وتوحيد حركات المقاومة في مواجهة العدو.

وفي كلمة له خلال مؤتمر "فلسطين قضية الأمة المركزية" في العاصمة اليمنية صنعاء بمناسبة يوم القدس العالمي، اليوم الاثنين، قال العلامة شرف الدين إن الأمة اليوم وهي تعيش مرحلة الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب معنية بأن تجسد إيمانها وتبرهنه، مؤكدًا أن فلسطين قضية مركزية في قلوب اليمنيين وعلى رأس أولوياتهم.

وتطرّق مفتي الديار اليمنية إلى التصعيد الصهيوني تجاه المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن هذه الإعتداءات تتطلب استنفار كل القوى والطاقات لمواجهة هذا العدوان.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوم القدس العالمي الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا للإحتلال الإسرائيلي للمقدسات.