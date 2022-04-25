توقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة ومصر 2022 – 1443 .. موعد العيد في مصر فلكيا

توقيت صلاة عيد الفطر في مصر والقاهرة 2022 – 1443 ، وفي هذه الأيام المباركة يواصل الجمهور الكريم البحث عن مواعيد صلاة الفطر في القاهرة ومصر حيث يريد المواطنين معرفة الإجابة بشكل كامل في وقت يستعد فيه هؤلاء استقبال العيد بكل حفاوة كبيرة حيث بدأوا بتزين الشوارع والطرقات وشراء الملابس ومستلزماته ، وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة في هذه المقالة .

وبعد هذه المقالة حول توقيت صلاة عيد الفطر في مصر والقاهرة 2022 – 1443 نشير إلى حضراتكم إلى أننا وضعنا لكم بعد التوقيت رسائل تهنئة العيد في الأسفل ويمكن للجميع الحصول عليها بكل اريحية تامة وتبادلها مع من تحبون وندعوكم إلى استكمال باقي المقالة ، وفيما يلي التفاصيل:

توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022

وقد وضعنا لكم توقيت صلاة العيد في القاهرة وفي جميع محافظات مصر وهي التالي: القاهرة 5:36، الجيزة 5:37، الإسكندرية 5:40، بورسعيد 5:30، السويس 5:31، العريش 5:25، الطور 5:30، سانت كاترين 5:28، طابا 5:23، شرم الشيخ 5:27، دمنهور 5:38، طنطا 5:36 .

ونستكمل معكم توقيت صلاة العيد 2022 ، إذ في المنصورة 5:34، الزقازيق 5:35، بنها 5:36، شبين الكوم 5:37، كفر الشيخ 5:3، الفيوم 5:39، بنى سويف 5:38، المنيا 5:41، أسيوط 5:41، سوهاج 5:40، قنا 5:36، أسوان 5:38، أبو سمبل 5:46، مرسى مطروح 5:50، الغردقة 5:30، الخارجة 5:47، الإسماعيلية 5:31، دمياط 5:32، السلوم 5:58، نويبع 5:24، حلايب 5:26، شلاتين 5:29 .

توقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة 2022

وفيما يلي توقيت الصلاة العيد في القاهرة لهذا العام 2022 وهو في تمام الساعة 5:36 صباحًا .

صلاة العيد في القاهرة 2022 توقيت

موعد عيد الفطر 2022 في مصر فلكيا

وبحسب الدراسات والبيانات الفلكية فإن يوم الأحد المقبل 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك) ، وفيما يلي رسائل تهنئة العيد للأهل والأصدقاء .

رسائل تهنئة بعيد الفطر2022

وفي هذه السطور نشرنا لكم ابرز رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأهل والأصدقاء وتوجد الكثير من رسائل التهنئة بالعيد المتنوعة والمختلفة، ولكن من خلال النقاط التالية وهي على النحو التالي: أولاً: كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع. ثانيًا: كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

ثالثًا: في الرسالة الثانية ، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم. رابعا: العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

خامسًا: كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة، والأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

سادسًا: وفي الرسالة السادسة حول تهنئة عيد الفطر ، عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات، لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.