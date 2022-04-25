مصر تقترب من صناعة 3 أنواع جديدة من السيارات

تقترب مصر من تصنيع 3 أنواع جديدة من السيارات بالتعاون مع الصين، في إطار خطة الدولة للحد من الانبعاثات الضارة وخفض استهلاك الوقود الأحفورى خلال الفترة المقبلة.

وستعمل مصر على صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، وتعرف أيضا باسم السيارات الكهربائية التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100٪، كما ستعمل على صناعة السيارات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs)، وتستخدم هذه النوعية من السيارات البطارية لتشغيل المحرك الكهربائي ثم تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين) لتشغيل محرك الاحتراق الداخلي، ويمكن شحن بطاريات تلك السيارات باستخدام مقبس الحائط أو معدات الشحن.

أما النوع الثالث فهي السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs)، ويتم تشغيل السيارات الكهربائية الهجينة الحالية بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات. وتجمع تلك السيارات بين ميزة الاستهلاك الاقتصادي للوقود وانخفاض انبعاثات العادم بالإضافة إلى قوة وكفاءة السيارات التقليدية.

وذكرت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين، أن الدولة تشجع في مصر الأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية وقد أعلنت الدولة أن هناك 10 شركات قد تأهلوا لإدارة وتشغيل شركة محطات لشحن السيارات الكهربائية التي لا تزال قيد التأسيس.

ومن المقرر أن يتم تشغيل 3000 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ وعلى الطرق السريعة المختلفة، حيث يعد توافر محطات شحن السيارات الكهربائية أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للتشجيع على استخدام السيارة الكهربائية.

وفي الوقت الحالي لا يوجد اهتمام كبير بالسيارات الكهربائية في السوق المحلي، حيث أظهرت أحدث البيانات المنشورة أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر قد بلغت حوالي 380 مركبة بحلول فبراير 2022.