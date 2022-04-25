بدعم من مؤسسات خيرية.. شُرطة محافظة غزة تُنهي ملفات 290 غارماً

أنهت شرطة محافظة غزة ملفات 290 غارماً موقوفين في نظارات مراكز الشرطة بغزة على ذمم مالية، بعد تسديد مديونياتهم بدعمٍ ومساهمةٍ من المؤسسات واللجان الخيرية.

وفي هذا الصدد قال العقيد محمد أبو عون مفتش التنفيذ في محافظة غزة:" إن شرطة محافظة غزة استقبلت عددًا من اللجان ضمن مبادرة "فكاك الغارمين" بدعمٍ كريم من فاعلي الخير، وبإشراف هيئة الزكاة الفلسطينية لإنهاء وتسوية أوضاع النزلاء الغارمين على ذممٍ مالية بمحافظة غزة ".

وأوضح العقيد أبو عون أنه تم إنهاء ملفات 135 غارماً في نظارات مراكز شرطة المحافظة الست، وذلك بدعمٍ كريم من فاعلي خير.

في سياقٍ متصل، أنهى مركز شرطة الشجاعية ملفات 125 غارماً موقوفين في نظارته على ذمم مالية بعد تسديد مديونياتهم عبر لجنتين "فكاك غارمين" بدعمٍ كريم من فاعلي خير.

في السياق ذاته أنهى مركز شرطة الزيتون بمحافظة غزة ملفات 30 غارماً موقوفين في نظارته على ذمم مالية بعد تسديد مديونياتهم عبر لجان "فكاك غارمين" من الغرفة التجارية وفاعل خير.

وقدّم العقيد أبو عون جزيل الشكر إلى اللجان والمتبرعين وفاعلي الخير على هذه اللفتة الطيبة للتخفيف عن أبناء شعبنا المرابط بمناسبة حلول عيد الفطر.