إيران : تقدم في المفاوضات مع السعودية

أكدت إيرن، اليوم الاثنين 25/4/2022، أن الجولة الخامسة للمفاوضات مع السعودية جرت بجهود عراقية عمانية، لافتة إلى أن "المحادثات كانت إيجابية وجادة".

إيران تتحدث عن تقدم في مفاوضاتها مع السعودية لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إيران تكشف عن تقييمها للجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الجولة الخامسة للمفاوضات مع السعودية جرت بجهود عراقية عمانية..المحادثات كانت إيجابية وجادة، ويمكن أن نتوقع تقدمها في جميع الملفات العالقة إن وصلت المفاوضات للمستوى الدبلوماسي..لكننا لم نصل بعد الى تلك النقطة".

وأضاف خطيب زادة: "المفاوضات بين إيران والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين انتهت.. والوسيط الأوروبي يتابع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والمحادثات لم تتوقف..نتفق على أن التوقف الحاصل ليس في صالح المحادثات، ونسعى للقاء جديد مع الوسيط الأوروبي، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك بعد".