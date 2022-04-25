اكتشاف تمثال كنعاني بتبة الشيخ حمودة الأثرية بخانيونس

أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، عن اكتشاف تمثال كنعاني عثر عليه أحد المواطنين أثناء فلاحته لأرضه، بمنطقة الشيخ حمودة بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح مدير عام الآثار والتراث الثقافي د جمال أبو ريدة، أن التمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية "عناة" وهي الهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية ،وتلقب بالمنتصرة والسعيدة ويعود تاريخه إلى 2500سنة قبل الميلاد .

وأفاد د. أبو ريدة ، أن التمثال يبلغ طوله 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل دون البدن ، وملتصق بالرأس تاج الأفعى والتي كانت تستخدم عند الالهة كرمز للقوة والمنعة .

واوضح أبو ريدة، أن اللقي والمقتنيات الأثرية المكتشفة تثبت الأحقية التاريخية للشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه وسمو حضارته منذ آلاف السنين .

وتعتبر تبة الشيخ حمودة والمعروفة بتبة 86 من المواقع الأثرية التي تقع علي بعد 2كيلومتر من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس وكانت الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين.