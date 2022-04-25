البطنيجي :40% من الموقوفين في السجون على ذمم مالية وتم الافراج بالأمس عن 100 غارم

قال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة بغزة اليوم الاثنين 25/4/2022 أن أكثر من ٤٠% من الموقوفين في سجون قطاع غزة هم على ذمم مالية ، و شعبنا المحاصر يستحق المساعدة والعون من كافة أبناء العالم، بعد أن أصبح الحصار سبباً في الذمم والقضايا المالية على المواطنين.

وبين البطنيجي خلال تصريحات لصوت الاقصى أن الكثير من المؤسسات والمبادرين يساهموا معنا في الإفراج عن أصحاب الذمم الذين تجوز عليهم الصدقة والزكاة، ونحن هدفنا إخراجهم لا أن يبقوا داخل السجون.

وتابع: "نحن نفرق بين الإنسان الغارم الذي وقعت عليه ظروف غير طبيعية وبين المتمرس، موضحاً انه بالأمس أفرجنا عن أكثر من ١٠٠ غارماً بالتوافق مع أصحاب الحقوق الذين لهم أموال على الغارمين، وبعض المبالغ القليلة نقوم بإنهاء ملفها كاملاً.