موعد عيد الفطر 2022 في مصر فلكيا

موعد عيد الفطر 2022 في مصر فلكياً، يستطلع المصريون عن موعد حلول عيد الفطر السعيد للعام 2022-1443، فهم يتساءلون من الآن عن موعد حلول عيد الفطر المبارك، وخاصة أنها مناسبة سعيدة، تأتي بعد نحو 30 يوماً من صيام شهر رمضان المبارك، لهذا يحرص المواطنون في مصر للبحث عن موعد عيد الفطر، لأنه يعد من أشهر المناسبات الإسلامية التي يحتفل فيها المسلمون، كبارا وصغارا، ونساء ورجالا، بهذا الحدث في اليوم الأول من شهر شوال من كل عام.

موعد عيد الفطر في مصر

وفي العادة يشرع المسلمون في كل مكان في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، للبحث عن موعد عيد الفطر 2022 في مصر فلكياً، فهم يستقبلون العيد بالتهاني والزيارات، وعمل الكعك والمعمول، وشراء الحلويات لتقديمها للزائرين المهنئين في هذه المناسبة العظيمة، فعيد الفطر، أو كما يسمى العيد الصغير، يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء الكرة الأرضية، لهذا يشرع فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر موعد عيد الفطر في مصر وفق المرصد الفلكي في الجمهورية المصرية.

موعد عيد الفطر في مصر 2022

وهذه المناسبة لا تهم الكبار فقط، لتبادل الزيارات واحياء الطقوس الخاصة في تلك الأيام المباركة، فالأطفال الصغار ينتظرون تلك المناسبة على أحر من الجمر، فهي تعد فرصة ذهبية لهم لجمع النقود من أقاربهم وذويهم، وأشقائهم، وكذلك يخرجون للتنفيس عن أنفسهم في تلك الأيام، لهذا فهم يسألون أيضا عن موعد عيد الفطر في مصري 2022، وفق التوقعات والمراصد الفلكية.

متى عيد الفطر في مصر 2022

ووفق الجهات المختصة في الجمهورية المصرية، فإنه إذا تم رصد الهلال سيكون اليوم التالي هو يوم عيد الفطر لعام 2022 ميلادية/ 1443 هجرية، أما إذا لم يتم رصد الهلال فيكون يوم وقفة عيد الفطر ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يوما ليكون بعدها أول أيام عيد الفطر السعيد.

أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا في مصر 2022

وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا لهذا العام 1443 هـ/2022 م سيكون يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو/أيار المقبل.

وسيتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل/نيسان 2022.