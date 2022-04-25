محكمة الاحتلال تُقرر تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

قررت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين 25/4/2022 ، تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ، رداً في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم من منزلها.

وكانت مؤسسات حقوقية تساند العائلة ، قالت ان الجلسة قد تقرر مصير عائلة سالم وتؤثر على مصير الحي بأكمله.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع التابعة لها ستعمل على منع محاولة وقف التهجير القسري للعائلة من حي الشيخ جراح.

ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصًا - ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص، تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية. كما وصفتها تلك المؤسسات.

وأضافت في دعوة وجهتها لنشطاء حقوق الإنسان للتظاهر أمام المحكمة: في نضالنا إلى جانب عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، نقف ضد احتلال القدس الشرقية، وضد التحركات الواسعة لتهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد منظومة قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين في إسرائيل.

ولفتت إلى أن كثر من 200 عائلة في القدس معرضة الآن لخطر التهجير بسبب مساعي جمعيات المستوطنين المدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.