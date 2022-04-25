بالفيديو: رضيعة تسرق حزمة نقود من حقيبة جدتها!

كشفت كاميرا مراقبة سر اختفاء النقود من حقيبة سيدة مسنة، حيث تبين أن حفيدتها الرضيعة هي المسؤولة عن اختفائها.

وقالت قناة ViralHog على يوتيوب إن رضيعة تدعى أورورا، بالغة من العمر عاما ونصف العام، عمدت إلى سرقة رزمة نقود من حقيبة جدتها.

وبعدما رأت الأسرة الرضيعة وهي تخرج من غرفة المعيشة وفي يدها رزمة نقود، راجعوا كاميرا المراقبة ليجدوا ما يظهر في هذا المقطع المتداول.

وتظهر الرضيعة وهي تفتح حقيبة جدتها وتبحث في توتر عن النقود، ويبدو أنها تميز جيدا النقود حيث أنها عثرت في الحقيبة على أوراق فألقتها قبل أن تواصل بحثها حتى وجدت ضالتها.