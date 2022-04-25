بالفيديو: رضيعة تسرق حزمة نقود من حقيبة جدتها!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 ص
25 ابريل 2022
رضيعة تسرق حزمة نقود من حقيبة جدتها
اعلان اسفل صورة الخبر

كشفت كاميرا مراقبة سر اختفاء النقود من حقيبة سيدة مسنة، حيث تبين أن حفيدتها الرضيعة هي المسؤولة عن اختفائها.

وقالت قناة ViralHog على يوتيوب إن رضيعة تدعى أورورا، بالغة من العمر عاما ونصف العام، عمدت إلى سرقة رزمة نقود من حقيبة جدتها.

وبعدما رأت الأسرة الرضيعة وهي تخرج من غرفة المعيشة وفي يدها رزمة نقود، راجعوا كاميرا المراقبة ليجدوا ما يظهر في هذا المقطع المتداول.

وتظهر الرضيعة وهي تفتح حقيبة جدتها وتبحث في توتر عن النقود، ويبدو أنها تميز جيدا النقود حيث أنها عثرت في الحقيبة على أوراق فألقتها قبل أن تواصل بحثها حتى وجدت ضالتها.

متعلقات