الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، المحرر خليل الخاروف (50 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة إذنًا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر خاصة، أن القوات الصهيونية داهمت البيت بصورة وحشية، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب للمحتويات، قبل أن تقوم باعتقال القيادي الخاروف.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل الأسير الخاروف في 11-4-2022م، وحذرته من المشاركة في فعاليات إسناد الأسير القائد خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 53 يوماً.

وكان الخاروف قد أمضى أكثر من ثمانية سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.