بالصور الحلقوم: حلوى تُزين سفرة الغزيين بأجود الأنواع وبأسعار مناسبة

كخلية نحل، يجتمع مجموعة من الشبان متخذين الإجراءات الوقائية لصنع حلوى الحلقوم في أحد مصانع الحلقوم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تنشط في الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك بأيام، حيث تعد حلوى الحلقوم من الحلويات المحببة والمطلوبة للمواطنين.

ويحظى الحلقوم بإقبال كبير من قبل المواطنين، ليزين سفرة عيد الفطر المبارك، الذي يعتبر فرصة مناسبة وجيدة لإنتاج الحلقوم وبيعه، حيث يزيد الطلب عليها، على خلاف أيام السنة الباقية.

جهاد جمعة الجعفري أحد أصحاب معمل حلقوم زهرة فلسطين، في مدينة رفح، يوضح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن موسم الحلقوم يزيد خلال شهر رمضان المبارك، حيث يطلبه المواطنون بكثيرة لذا يصنعون منه كميات كبيرة لتلبية حاجة السوق منه.





الأسعار مناسبة

وعن أسعار الحلقوم العام الحالي، قال الجعفري:" إن الموسم الحالي شهد ارتفاعاً في أسعار الإنتاج، حيث ارتفع سعر السكر بزيادة 40 شيكل، وكذلك النشا الأبيض، لكن الحلقوم لن يكون أغلى بكثير بل سيكون في متناول الجميع".

أما أنواعه، فأوضح الجعفري أن المصنع يقدم أنواع عديدة منها السمسية والفستقية، وأجود أنواع الحلقوم، الحلقوم بالمكسرات، الحلقوم الخاص للكعك والمعمول، الحلقوم بالكاجو، وآخر بالبندق، والحلقوم الملون والآخر الشعبي.

وأشار إلى أن المصنع يزيد من عدد عماله خلال شهر رمضان المبارك، ليكون قادراً على تلبية كافة احتياجات المطلوب للسوق المحلي خلال الشهر الفضيل الذي يزيد الضغط والطلب فيه.





أفضل أنواع الحلقوم بصنع محلي

وأكد صاحب المصنع، أن الحلقوم المصنوع في قطاع غزة من أفضل الأنواع، وينافس المستورد في الجودة، وكذلك أسعاره، من بينه الحلقوم بالمسكرات الذي يعتبر سعر في متناول اليد، مُشجعاً المواطنين على الإقبال على شراءه كمنتج وطني محلي.

وعن الموسم الماضي، أشار الجعفري إلى أن العام الماضي تلقى مصنعه خسارة كبيرة، حيث لم تباع كميات كبيرة من الحلقوم خلال شهر رمضان الماضي بسبب الحرب على غزة في شهر مايو، كذلك العام الذي سبقه بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أثر على البيع، لذا يتمنى أن يكون العام الحالي أفضل لتعويض الخسارة خلال شهر رمضان الحالي وعيد الفطر.





طريقة تحضير الحلقوم

ويتم تحضير الحلقوم من خلال خلط السكر مع الماء، ووضعه على النار حتى درجة الغليان، وبعد ذلك يتم مزجه مع النشا المذاب في ماء مسبقاً، ويتم تحريكه لمدة طويلة مع حامض الليمون والجلكوز والفانيليا، حتى يتجمد، ومن ثم يتم وضع الأطعمة والأصباغ الصحية حسب الحاجة.

وبعد ذلك يتم خلط أو تزيين عجينة الحلقوم بمكسرات البندق أو الفستق أو اللوز أو الكاجو أو الجوز، وباقي أنواع المكسرات، ويتم رشها بالنشا، ومن ثم تقطيعها إلى قطع حسب الشكل المطلوب، وتغليف القطع الكبيرة في أكياس، والقطع الصغيرة في كراتين (علب).

ويعاني قطاع غزة من حصار "إسرائيلي" منذ العام 2007 أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية لقرابة مليوني شخص، لذا يصارع الكثيرون للبحث عن مصادر رزق، أو الحفاظ على المهن التي توارثوها عبر السنوات الطويلة.











































