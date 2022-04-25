الاحتلال يجرف 10 دونمات من أراضي قرية الجبعة في بيت لحم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نحو 10 دونمات من أراضي المواطنين في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح بتجريف أراض في منطقة "الخور" غرب البلدة قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مناطق الــ48، تعود لمواطنين من عائلة المشاعلة.

في السياق، قال مشاعلة، إن جرافات الاحتلال جرفت أيضا أراضي في منطقة "مراح طعمة" موقع "شعب البطة" غرب القرية مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، مشيرا الى أن المساحة المستهدفة تبلغ حوالي 40 دونما، تعود لعائلتي المشاعلة والطوس.