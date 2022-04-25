فلسطين: انخفاض الصادرات والواردات السلعية في فبراير الماضي

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين 25 ابريل 2022: إن الصادرات انخفضت خلال شهر فبراير/ شباط من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، وبلغت قيمتها 123.7 مليون دولار أميركي.

وأضاف الإحصاء في بيان صحفي، أن الصادرات إلى "إسرائيل" انخفضت خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى "إسرائيل" 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.

كما انخفضت الواردات خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، وبلغت قيمتها 590.3 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من "إسرائيل" خلال شهر شباط من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من "إسرائيل" 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2022. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر شباط من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 33% مقارنة مع شهر شباط من عام 2021، وبلغت قيمة العجز 466.6 مليون دولار أميركي.