إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

أصيب شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 25 ابريل 2022، في بلدة الزبابدة، جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن الشاب ربيع أمجد الفار (18 عاما) أصيب برصاصة في قدمه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

هذا، واندلعت فجر اليوم الاثنين 25/4/2022، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين خلال اقتحامها لمخيم قباطية جنوب جنين.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان الذين تصدوا لاقتحامات قوات الاحتلال التي اعتقلت الأسير المحرر أمجد الداموني من منزله في بلدة قباطية

وكانت قوات الاحتلال انسحب من المخيم بعد اقتحام لعدة ساعات لتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان، التي قوبلت بمواجهات عنيفة.ش