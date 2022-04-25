دعاء اليوم 24 من رمضان 2022 مستجاب بإذن الله، وفقا لما تنص عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، فإن الأدعية لله سبحانه وتعالى محببة في كل الأوقات والأزمان، والأماكن، لكن جميع المسلمين في كل بقاع الأرض يحرصون على مضاعفة الأدعية الرمضانية والأعمال الصالحة والخيرات، في أيام الشهر الفضيل، كما أن الدعاء في شهر رمضان المبارك، يكون مستجاب بإذن الله، وخاصة في أوقات الفجر وما قبل الإفطار، وهو يجعل المسلمين في كل مكان، أن يكثروا من الدعاء في أيام وساعات الشهر الفضيل، فهو يفرج الكروب والهموم، ويزيد الرزق، ويحفظ النعم من زوال، ما إنه يحث أمنيات الداعي، فالله سبحانه وتعالى يسمع الداعي إذا دعاه.

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ويحاول المسلمون في كل أنحاء العالم على استثمار أيام شهر رمضان المبارك، والبحث عن دعاء اليوم 24 من رمضان 2022 مستجاب بإذن الله، والقيام بالأعمال الصالحة، وتبادل الزيارات وتفقد الفقراء والمساكين، وصلة الأرحام، لنيل الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، فهو يعتبر من أعظم شهور السنة، وفيه يتقرب المسلمون من الله سبحانه وتعالى، لهذا نحرص نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشر أدعية شهر رمضان المبارك كل يوم بيومه، حتى تعم الفائدة والأجر العظيمين.

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ويحرص معظم المسلمون في كل بقاع الأرض على الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله طيلة أيام شهر رمضان المبارك، كما لا تنسى أن تبدأ دعائك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسبح الله وتستغفره، فهم في هذا اليوم بالذات يبحثون عن دعاء 24 من رمضان مكتوب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق أمنيات كل مسلم يقوم بالدعاء له، لكنه يحب سماع صوت عبده وهو يدعيه ويرجوه.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 1443 هجري

ولأن الأدعية تجلب الرزق، وتبعد المكروه، وتحافظ على النعم وتحفظها من زوال، يحرص الناس على أنهم يرددون كل تلك الأدعية، داعين الله أن يحفظ لهم رزقهم والنعمة، فهو يحافظ على رزقهم وأموالهم، ويزيدهم أكثر من ذلك، لهذا هم الآن يبحثون عبر محركات البحث العديدة عن دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 1443 هجري، حتى ينالوا أجره وثوابه العظيمين.

دعاء 24 رمضان 2022

"اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان. اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول".

اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار.

اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.

اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.