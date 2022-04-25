فيديو : لحظة اعتقال شقيق الأسير خليل عواودة من بلدة أذنا جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 25/4/2022 ، إياد عواودة شقيق الأسير خليل عواودة من بلدة أذنا جنوب غرب الخليل ، بعد مداهمة منزله .

ويشار إلى أن الأسير، خليل عواودة (40 عامًا)، من بلدة إذنا بالخليل، يواصل اليوم الاثنين 25/4/2022 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(54) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأفاد نادي الأسير، بأن الأسير خليل اُعتقل في الـ27 من كانون الأول / ديسمبر 2021، وجرى تحويله للاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.

ويُشار إلى انه يواجه عواوده أوضاعًا صحية صعبة، تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء استمرار الاحتلال في رفضه الاستجابة لمطلبه، حيث تتعمد إدارة السّجون إنهاك المعتقل المضرب وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة؛ بهدف التسبب له بأمراض ومشاكل صحية يصعب علاجها لاحقًا.

وأوضح النادي، أنه خلال العام الماضي تعمدت إدارة سجون الاحتلال في تجربة المضربين أن تبقي على احتجازهم في الزنازين رغم حاجتهم للمشفى، لإبقاء المعتقل في عزل تام.

جدير ذكره أنه الأسير عواودة اعتقل مرات عديدة، حيث بدأت رحلته في مواجهة الاعتقال منذ عام 2002، وغالبيتها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربع بنات، تولين 9 سنوات، ولورين 5 سنوات، وماريا 3 سنوات، ومريم سنة وخمسة شهور، ويقبع خليل اليوم في سجن "الرملة".