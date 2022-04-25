مدفعية الاحتلال تقصف جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخين

استهدف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مواقع في جنوبي لبنان، فجر اليوم الاثنين 25/4/2022 بعد ساعة ونصف على إطلاق صاروخين من لبنان تجاه الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أنه سُمعت أصوات 15 انفجارًا في منطقة السهل الساحلي من جنوبي لبنان وبمحيط منطقة إطلاق الصاروخين.

وقالت مصادر عبرية ان "مدفعية جيش الاحتلال أطلقت ما مجموعه 34 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية، رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية"

وكان قد دوّى انفجاران في شمال فلسطين المحتلة، بعد انتصاف ليل الأحد - الاثنين، على الحدود الشمالية المحاذية مع لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني: "إنه تم "إطلاق صاروخين من جنوبي لبنان باتجاه شمالي فلسطين المحتلة".

وأكّد لاحقًا المتحدث باسم جيش الاحتلال ، أنه تم رصد صاروخ أُطلِق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه أنه رصد "قبل قليل إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية ، حيث سقط في منطقة مفتوحة."