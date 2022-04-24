سعر الذهب عيار 21 و 18 بكام النهارده في مصر اليوم الاثنين 25-4-2022 بالمصنعية اليوم السابع

سعر الذهب عيار 21 و18 بكام النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 25-4-2022 ، وفي ساعات الصباح الباكر رصد فريق فلسطين اليوم عمليات بحث عالية جدًا من قبل المواطنين والمستثمرين المصرين والأجانب لمعرفة أسعار الذهب في الأسواق بجميع عياراته وهي التالي: (عيار 24, 22, 18, 14, 12) علمًا أن ذلك يحدث يوميا ولهذا نركز جل اهتمامنا على وضعها حتى يتمكن كافة الباحثين من التعرف على تلك الأسعار أولا بأول .

ولقد وفرنا لكم سعر الذهب عيار 21 و18 بكام النهاردة في مصر اليوم في هذه المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونضع فيها جميع أسعار الذهب بمختلف الدول العربية ، كما وندعو جميع زوار موقعنا بمتابعة القراءة حتى النهاية لمعرفة التفاصيل وهي التالي:

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده اليوم في مصر

ونبدأ أولى الفقرات مع متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حيث جاء على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,251 شراء 1,263

عيار 22 بيع 1,147 شراء 1,158

عيار 21 بيع 1,095 شراء 1,105

عيار 18 بيع 939 شراء 947

عيار 14 بيع 730 شراء 737

عيار 12 بيع 626 شراء 631

الاونصة بيع 38,919 شراء 39,275

الجنيه الذهب بيع 8,760 شراء 8,840

الكيلو بيع 1,251,429 شراء 1,262,857

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة الاثنين

اما متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري فقد جاء على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,151 جنيه $62.16

سعر الذهب عيار 22 1,055 جنيه $56.98

اسعار الذهب عيار 21 1,007 جنيه $54.39

اسعار الذهب عيار 18 862.97 جنيه $46.62

سعر الذهب عيار 14 671.19 جنيه $36.26

سعر الذهب عيار 12 575.30 جنيه $31.08

سعر الذهب عيار 9 431.48 جنيه $23.31

اسعار أوقية الذهب 35,784 جنيه $1,933

اسعار جنيه الذهب 8,054 جنيه $435.16

اسعار كيلو الذهب 1,150,609 جنيه $62,164





سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

كما جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري وهي التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 إبريل 1,156 1,011 866.93 674.27 577.94

22 إبريل 1,155 1,011 866.20 673.71 577.46

21 إبريل 1,167 1,021 875.10 680.62 583.39

20 إبريل 1,165 1,019 873.41 679.31 582.27

19 إبريل 1,159 1,014 868.97 675.86 579.30

18 إبريل 1,185 1,037 888.66 691.17 592.43

17 إبريل 1,171 1,025 878.15 683.00 585.42

16 إبريل 1,171 1,024 878.13 682.98 585.41

15 إبريل 1,171 1,024 877.95 682.84 585.29

14 إبريل 1,167 1,021 875.49 680.93 583.65 .. وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 25-4-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .