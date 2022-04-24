سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهو يهم شريحة كبيرة من المهتمين من التجار والمستثمرين، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار في سوريا خلال تداولات، اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، فيما تراجع سعر اليورو.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

واستقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3865 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع، بحسب موقع"الليرة اليوم sp-today".

واستقر سعر صرف الدولار في دمشق عند سعر شراء يبلغ 3865، وسعر مبيع يبلغ 3900 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

كذلك استقر سعر صرف الدولار في مدينة حلب عند مستوى 3860 ليرة للشراء، و3895 ليرة للبيع.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار، ليصل سعر شراء إلى 3875، وسعر المبيع إلى 3915 ليرة سورية للدولار الواحد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى مستوى 4170 ليرة للشراء، و4213 ليرة للبيع، مقابل 4191 ليرة للشراء، و4234 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لنحو 4953 ليرة للشراء، و5008 ليرات للبيع، مقابل 5035 ليرة للشراء، و5091 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1030 ليرة للشراء، و1042 ليرة للبيع، مقابل 1029 ليرة للشراء، و1041 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

وبقى سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، عند نحو 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

سعر الدينار الكويت

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، لنحو 12643 ليرة للشراء، و12783 ليرة للبيع، مقابل 12657 ليرة للشراء، و12797 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.