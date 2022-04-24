تعرف على فوائد اللبن في وجبة السحور في رمضان

لا تخلو مائدة السحور في رمضان من اللبن، ومشتقاته، نظراً لفوائده الكبيرة لجسم الصائم في تحمل الشبع وترطيب الجسم لفترة أطول.

وقد نصح العديد من الأطباء، بضرورة تناول اللبن في السحور في رمضان، لفوائده الكبيرة التي سنتعرف عليها، وهي كما يلي:

فوائد اللبن في وجبة السحور في رمضان

1- يحافظ اللبن على انتعاش ورطوبة الجسم طوال فترة الصيام، ويساعد إضافته إلى وجبة السحور في التقليل من شعور العطش.

2- يمكن أن يساعد تناول اللبن في حماية الأسنان من التعرض للتسوس، المحتمل حدوثه نتيجة تناول المزيد من الحلويات في شهر رمضان.

3- يساعد اللبن على حماية اللثة من البكتيريا، والتخلّص من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.

4- يعد اللبن مصدراً للبروتين المهم للحفاظ على طاقة الجسم خلال ساعات الصيام.

5- يعتبر تناول اللبن من أفضل الطرق للتخلص من انتفاخ البطن، وذلك لاحتوائه على البكتيريا النافعة التي تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاءة.

6- يحتوي اللبن على الكالسيوم، وفيتامين د، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام، بالإضافة إلى محتوى اللبن من فيتامين بـ12، المغنيسيوم، والزنك وهي معادن يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته.

7- يساعد اللبن على التخلص من الكميات الفائضة من الصوديوم في الجسم، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

8- يعد تناول اللبن في رمضان وسيلة للحفاظ على نضارة البشرة وبقائها بعيدة عن الشحوب، إذ يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك المسؤول عن تجديد البشرة وبقائها بصحة ونضارة.