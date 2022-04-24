مستوطنون يعتدون على مواطنين في قرية قريوت جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأحد، على مواطنين في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة، ضمن تزايد وتيرة الاعتداءات على الفلسطينيين.

وهاجم مجموعة من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين المتواجدين قرب نبع الماء جنوب شرق القرية، واعتدوا عليهم بالضرب.

كما هاجم المستوطنين أحد الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين في مكان الاعتداء بقرية قريوت.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت تجاه الفلسطينيين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بدعم من جيش الاحتلال وتشجيع من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وفي وقت سابق، قامت جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنين، بعمليات تجريف لأراضٍ فلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.