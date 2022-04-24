صور.. تحديد موعد عطلة واجازة عيد الفطر السعيد 2022 في الأردن .. توقيت صلاة العيد في الأردن

تحديد موعد عطلة عيد الفطر السعيد 2022 في الأردن ، وفي هذه الأوقات التي نحن فيها أي في العشر الاواخر من رمضان يبدأ المواطنين في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لا سيما ان الحكومة قد اعلت عنها بشكل رسمي عبر بيان نشر على الوكالة الرسمية بترا فيما قام فريق فلسطين اليوم بنقل هذا البيان في هذه المقالة التي توضح لكم موعد اجازة عيد الفطر في الأردن 2022 .

جميع المواطنين سيتعرفون على اجابة تحديد موعد عطلة عيد الفطر السعيد 2022 في الأردن بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة والتي تضمن ايضًا أجمل تصاميم وخلفيات العيد ورسائل تهنئة عيد الفطر ، ونطلب من سيادتكم قراءة المقالة كاملة ، ونبدأ أولا مع موضعنا الرئيس وهو التالي:

تحديد موعد عطلة عيد الفطر 2022 في الأردن

وفي أحدث تصريح من الحكومة الأردنية وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول موعد عيد الفطر في الأردن 2022 ، فقد قال إن عطلة عيد الفطر السعيد تبدا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للثَاني من أيَار المقبل، وحتَى مساء يوم الخميس الموافق للخامس منه".

موعد إجازة عيد الفطر 2022 في الأردن

ونستكمل معكم باقي المقالة حول تحديد موعد عطلة عيد الفطر 2022 في الأردن فقد أضاف الخصاونة ، أن عطلة العيد تشمل تعطِل جميع الوزارات، والدَوائر الرسميَة، والمؤسَسات والهيئات العامَة، والجامعات الرسميَة، والبلديَات، ومجالس الخدمات المشتركة.

كما وأكمل رئيس الوزراء الأردني في تصريحه ، إلى أن عطلة موعد العيد تضمن أيضًا أمانة عمَان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها ، وأشار إلى أن العطلة يستثنى منها الوزارات والدَوائر الرسميَة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

خلفيات عيد الفطر 2022 تصميمات























توقيت صلاة عيد الفطر في الأردن 2022

رسائل تهنئة بعيد الفطر2022

وفي هذه السطور نشرنا لكم ابرز رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأهل والأصدقاء وتوجد الكثير من رسائل التهنئة بالعيد المتنوعة والمختلفة، ولكن من خلال النقاط التالية وهي على النحو التالي: أولاً: كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع. ثانيًا: كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

ثالثًا: في الرسالة الثانية ، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم. رابعا: العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

خامسًا: كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة، والأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

سادسًا: وفي الرسالة السادسة حول تهنئة عيد الفطر ، عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات، لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس. وفي نهاية المقالة حول تحديد موعد عطلة عيد الفطر السعيد 2022 في الأردن نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم