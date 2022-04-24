التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC في رمضان 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، في هذا المقال تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان، وهو من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المهتمين، وبعد زيادة البحث من المتابعين عن تردد القناة، قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC في رمضان 2022

وبشكل مستمر يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على تقديم كل جديد بخصوص ترددات القنوات، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة أم بي سي الجديد2022.

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC في رمضان 2022

نبذة عن القناة

وانطلقت القناة عام 2019 ومقرها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتصدر القناة المراكز العالية من خلال تقديم محتوى مميز منحها ذلك عددًا كبيرًا جدًا من المشاهدات في وقت قياسي.

التردد الجديد لقناة ام بي سي MBC في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD