ما هي فوائد العصائر الطبيعية في رمضان؟

يحتاج الصائم بعد صيام يوم طويل في رمضان، لعصائر ومشروبات طبيعية تعوض السوائل التي فقدها الجسم أثناء الصيام، بالإضافة لفوائد هذه العصائر في الوقاية من الأمراض المختلفة.

ويوصي العديد من الأطباء بتناول العصائر الطبيعية في رمضان؛ لكونها مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات التي يحتاج إليها جسم الإنسان، وتعمل على ترطيب المعدة وتأهيلها لاستيعاب الطعام الذي سيتناوله الصائم بعد الإفطار، وهذه الفوائد كما يلي:

فوائد العصائر الطبيعية في رمضان

1- غنية بالسكريات الطبيعية التي تمنح الجسم النشاط والحيوية والقدرة على استكمال الصيام في اليوم التالي.

2- تعوض الجسم عن السوائل التي فقدها أثناء الصيام في نهار رمضان.

3- غنية بنسبة هائلة من الفيتامينات، والمعادن الغذائية، المفيدة للحفاظ على الصحة.

4- تعمل على ترطيب الأمعاء، وتحميها من الإصابة بالالتهابات وتحسن أداء الجهاز الهضمي وتحافظ على صحة المعدة.

5- تناول العصائر الطبيعية على الإفطار يمد الجسم بفيتامين C، الذي يعمل على الحفاظ على الجهاز العصبي.

6- تنظيف الجسم من السموم المتراكمة، وإنقاص الوزن إذا كانت غير محلاة.

7- تزويد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة في تحييد الجذور الحرة، والوقاية من السرطان.