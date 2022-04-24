فوائد تناول السمك فى رمضان.. فما هي؟

يُعد السمك من أهم الوجبات التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة تفيد جسم الإنسان الصائم في رمضان.

وقد أوصى العديد من الخبراء في مجال الصحة، بتناول الأسماك على وجبة الإفطار في رمضان لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن، وهي كما يلي:

فوائد تناول السمك فى رمضان

1- يعتبر السمك أحد المصادر المهمة للبروتين مثل اللحوم والبيض واللبن ومشتقاته.

2- يحتوى السمك على عدد من الفيتامينات أهمها فيتامين أ, د بالإضافة إلى غناها بفتياميتات : ب, ب6 التى تدخل العديد من التفاعلات بالجهاز العصبى والجلد.

3- تحتوي على الأحماض الدهنية، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن تناول وجبتين على الأقل من السمك أسبوعيا يشكل مصدراً صحياً لما يوازى جراما واحد من الأحماض الدهنية ( أوميجا3 omega3 ) يوميا.

4- سهولة هضمه، وينصح مختصو التغذية بتقديم السمك بجميع أنواعه وأشكاله (المشوى أو المطهى بالفرن) على المائدة الرمضانية نظرا لسهولة هضمه مقارنة باللحوم الحيوانية.

5- لا يحتوي على دهون ضارة، فحتى دهون الأسماك هى فى حقيقتها عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة وهذه الأحماض مفيدة جداً كغذاء لجميع أفراد الأسرة.