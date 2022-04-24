العاهل الأردني يتوجه للقاهرة لعقد لقاء ثلاثي

أفاد الإعلام الأردني، اليوم الاحد، بأن الديوان الملكي الأردني، أعلن، أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى القاهرة لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد برفقة ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، متوجها إلى القاهرة لـ"عقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".

واكتفت الوكالة الأردنية، أن العاهل الأردني خلال زيارته للقاهرة، سيعقد لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات محمد بن زايد، دون الحديث عن التفاصيل المراد تباحثا.