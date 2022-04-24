قادة المقاومة على 'منبر القدس' بمناسبة يوم القدس العالمي

من المقرر أن يقام يوم الثلاثاء المقبل، احتفالاً بمناسبة يوم القدس العالمي سيحمل عنوان "منبر القدس".

وستنطلق مراسم الاحتفال الذي سيتخلله إلقاء عدد من الكلمات لقادة محور المقاومة، الساعة 4:00 بتوقيت القدس الشريف و5:30 بتوقيت العاصمة الإيرانية طهران.

وستكون الكلمات لكل من " الأمين العام لحزب الله للبناني السيد حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وزعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي” وعدد آخر من رموز محور المقاومة.



