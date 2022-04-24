القيادي المدلل: تصريحات "لازاريني" تهدف لإنهاء عمل "الأونروا" وتصفية ملف اللاجئين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول ملف اللاجئين فيها، د. أحمد المدلل، اليوم الأحد 24 ابريل 2022، أن تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، والتي أشار فيها إلى إمكانية "أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن الأونروا"، تنم عن مخاطر كبرى، تهدف إلى إنهاء عمل الوكالة، وتصفية قضية اللاجئين.

وشدد المدلل في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على أن أخطر ما يهدف إليه حديث المفوض العام للأونروا، هو إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر يرفضه كل فلسطيني، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخصيص ميزانية مستدامة "للأونروا"، حتى لا تحدث أزمات مالية في الوكالة.

وقال: "كان على المفوض العام بدلا من أن تكون نيته انهاء عمل الأونروا، أن يقوم بالضغط على الدول المانحة، لدفع التزاماتها تجاه الوكالة، من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين"، لافتاً إلى أنه في حال تمت المؤامرة على "الأونروا"، فإن المنطقة كلها لن تعيش حالة الاستقرار.

ورفض مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، ما تحدث به المفوض العام للأونروا"؛ لأنها تعد ضربة قوية لقضية اللاجئين، والتي تُعد جوهر القضية الفلسطينية، مضيفا: "لا يمكن أن نصمت تجاه هذه المؤامرة الجريئة على وكالة الأونروا"، وسيكون هناك كلمة للفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه المؤامرة الجديدة عليها".