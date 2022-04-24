الجالية الفلسطينية بشيكاغو تنتفض نصرة للأقصى

شارك آلاف من أبناء الحالية الفلسطينية بمسيرة حاشدة بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار " ارفعوا أيديكم عن فلسطين" تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمسجد الأقصى حيث تخللها هتافات موحدة طالبت بحرية فلسطين وحماية المسجد الأقصى بمشاركة منظمات أميركية متضامنة مع الحق الفلسطيني ومسؤولين في بلدية مدينة شيكاغو و صوت اليهود من أجل السلام والعديد من الحقوقيين والأقليات المناصرة لقضية فلسطين العادلة وذلك بدعوة من التحالف من أجل فلسطين "شيكاغو"

حيث ندد المشاركون بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الجرائم والانتهاكات على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا اتجاه هذه الممارسات العدوانية على الشعائر الدينية الأمر الذي يشجع في استمرار جرائم الحرب الإسرائيلي بحق المدنيين العزل .

من جهته أكد الاستاذ غسان بلوط مدير مركز النهضة في شيكاغو وعضو التحالف من أجل العدالة في فلسطين عن الصمود الأسطوري لشعبنا ودفاعه عن المسجد الاقصى وكنيسة القيامة في وجهه الغطرسة الصهيونية واكد ان الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي الشتات موحد حول المقاومة لنيل الحقوق والتحرير الكامل للتراب الفلسطيني .

مطالبا بالوقت ذاته المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني والمقدسات ودور العبادة بما في ذلك الضغط الجاد لمواجهة مخططات التصفية للقضية الفلسطينية.

والجدير بالذكر ـأن التحالف من أجل العدالة في فلسطين هو اطار عريض لمؤسسات فلسطينية اميركية متضامنة مع الحق الفلسطيني تأسس عام 2000 ابان الانتفاضة الفلسطينية الثانية ويضم في عضويته 6 مؤسسات هي شيكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مسلمون اميركيون من اجل فلسطين، طلاب شيكاغو من اجل العدالة فلسطين، المجلس الفلسطيني الاميركي، مركز الجالية الفلسطينية ومركز النهضة



