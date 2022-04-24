وفاة طالب فلسطيني بحادث سير في روسيا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بوفاة الطالب حافظ حنني (سنة ثانية طب) من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس فجر اليوم الأحد 24 ابريل 2022، متأثر بإصابته في حادث سير وقع قبل عدة أيام في روسيا الاتحادية، حيث يدرس.

بدورها، بينت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية أن السفير عبد الحفيظ نوفل يجري الاتصالات اللازمة مع ذوي الطالب والجهات المختصة، لترتيب الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان إلى أرض الوطن في القريب العاجل.

وهاتف المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك والد الطالب وأبلغه تعازي الوزير رياض المالكي والوزارة وكادرها بوفاة نجله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.